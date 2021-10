Un quarto di secolo per Vilma al mercato di corso Cincinnato: al suo banco anche Bersani e Appendino

Dal suo banco sono passati tutti i sindaci, o aspiranti tali, da Sergio Chiamparino a Chiara Appendino . Ultimo in ordine di tempo Stefano Lo Russo , che in occasione della visita del numero 1 di Articolo Uno Pier Luigi Bersan i, ha allestito vicino ai suoi tavoli l' angolo di ascolto dei cittadini .

Un quarto di secolo a contatto con la gente

Festeggia in questi giorni i 25 anni di attività al mercato di corso Cincinnato Vilma Stella, l'ultima contadina delle Vallette . La sua storia tra le cassette di frutta e verdura però è più lunga: i 20 anni precedenti ha fatto da apprendista alla mamma e al papà. Un quarto di secolo, che Vilma racconta e celebra con un post su Facebook. " Al mio banco - scrive - ho visto nascere meravigliose amicizia, formarsi delle coppie e sono anche diventata testimone ad un matrimonio. Ho visto mamme con il pancione, che poi si sono trasformate in mamme con il passeggino e poi mamme di corsa a prendere i bimbi all'asilo o a scuola....E adesso questi bimbi arrivano al banco che sono adulti ".

"Il banco di Vilma è stata la mia vita quotidiana degli ultimi 25 anni. Non è stato per me solo un lavoro, ma una scelta di vita. Non sempre puoi fare ciò che ami, ma puoi amare ciò che fai! Ed io ho amato tantissimo questi 25 anni", conclude.