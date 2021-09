Bersani a Torino per Lo Russo: "Costruire campo progressista coi 5 stelle contro le destre" [VIDEO]

Contrariamente alla maggioranza del centrosinistra, Pier Luigi Bersani spinge per un'alleanza con il M5S al ballottaggio. Il leader di Articolo Uno questa mattina ha accompagnato Stefano Lo Russo a un giro del mercato di corso Cincinnato.

"Bersani torni in campo"

Tra una cassa di verdura e un banco dei formaggi, Bersani è stata riconosciuto da moltissime persone. Tra chi gli ha urlato "Onorevole torni in campo", a chi gli ha detto "Quando mi vedete, vi autorizzo a chiamarmi compagno". Parole alle quali è seguita una stretta di mano tra i due.

"Campo progressista con sinistra ricompattata e 5 stelle maturi"

E Bersani ha voluto lanciare un messaggio alla coalizione che sostiene Lo Russo, in ottica soprattutto del ballottaggio. "Se vogliamo combattere una destra regressiva e aggressiva - ha sottolineato - bisogna che organizziamo un campo progressista: in questo deve starci una sinistra ricompattata su un programma nuovo e un accordo coi 5 stelle, portati ad una piena maturità anche con l'aiuto di Conte".

"Dove si è fatto così in Italia - ha aggiunto Bersani - spira un'aria piuttosto positiva, dove non si riusciti dico che bisogna tenere aperta la prospettiva in ottica di ballottaggio".

Smacchiare il giaguaro torinese Damilano

E a chi gli ha chiesto come si smacchia il giaguaro torinese Damilano, il leader di Articolo Uno ha replicato: "Credo che Lo Russo la stia prendendo per il verso giusto, di mettere l'orecchio a terra e sentire i problemi. Credo che ora si debba promettere quel che si può promettere, perché la gente vuole risposte non solo sulle cose grosse, ma soprattutto su quelle piccole".