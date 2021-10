Fertili Terreni vola “over the rainbow” per riportare il teatro al centro

“Over the rainbow”: con questo simbolico titolo, le compagnie teatrali ACTI Teatri Indipendenti, Tedacà e Cubo Teatro hanno presentato ufficialmente la nuova stagione di Fertili Terreni. La nuova edizione, al via il 19 ottobre con il supporto di Compagnia di San Paolo e Fondazione Piemonte dal Vivo, porterà in scena a Torino oltre 100 spettacoli suddivisi in tre diverse location e in tre diversi territori: San Pietro in Vincoli in zona Aurora/Valdocco, Bellarte a Parella e Off Topic tra Borgo Rossini e Vanchiglia.

“ Innovare il teatro per includere”

Per organizzatori e partecipanti si tratta della ripartenza dopo le incertezze per tutto il comparto dello spettacolo dal vivo dovute alla pandemia: “Questo periodo - ha sottolineato Beppe Rosso di ACTI – ha reso evidente come non si possa fare a meno della cultura perché contribuisce allo sviluppo armonico della società. Il nostro obiettivo è quello di innovare il teatro creando nuovi modelli culturali che favoriscano l'inclusione”.

In questo contesto, il concetto di 'over the rainbow' è rappresentativo di una vera e propria rinascita: “Abbiamo immaginato - ha aggiunto Simone Schinocca di Tedacà – il cielo sopra la tempesta, laddove si crea qualcosa di inaspettato perché è dai grandi momenti di crisi che nascono le opportunità di rivoluzionare i modi di pensare e si possono trovare nuovi paradigmi e nuove strade. L'arcobaleno rappresenta anche la varietà di pubblici che vogliamo raggiungere”.

Anticipazioni sul programma

Per quanto riguarda il programma, che per il momento arriverà fino a gennaio, San Pietro in Vincoli aprirà la propria stagione con lo spettacolo seriale in 5 puntate 'Radio International', ospitando successivamente lavori di compagnie torinesi e non come Doppeltraum, Crack24, Sciara, Maria Cassi e Teatro del Sale di Firenze. Per quanto riguarda Tedacà, l'apertura verrà affidata a 'Giovinezza Obbligatoria' di Simone Schinocca, mentre c'è grande attesa per Ninni Bruschetta (Boris) con 'Il mio nome è Caino'. Ad animare il debutto del Cubo di Off Topic, infine, ci sarà 'How long is now' di Girolamo Lucania.

Per scoprire tutto il tabellone: https://www.fertiliterreniteatro.com/

