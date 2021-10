Il conflitto come opportunità: un viaggio nel mondo della Mediazione, convegno a Torino il 12 ottobre

Il convegno ha come temi la trattazione del conflitto e della Mediazione nei suoi maggiori ambiti di applicazione, nell’ottica di condividere e diffondere la cultura mediatoria come strumento alternativo alla risoluzione del conflitto.

Il viaggio partirà dal significato del termine “conflitto”, delle sue sfumature e dei suoi effetti trasformativi, da esperienza di opposizione ad opportunità di cambiamento. La tappa successiva si concentrerà sulla Mediazione come “il tempo e lo spazio” in cui con l’aiuto del Mediatore, si riconoscono le emozioni, i valori e le aspettative. I relatori, evidenziando nei loro lavori il valore rigenerativo del percorso della Mediazione e delle sue concrete potenzialità, vi accompagneranno nel “viaggio” condividendo le loro esperienze più significative nel campo della Mediazione umanistica (modello J. Morineau), nella Giustizia riparativa, nella Mediazione familiare e nella Mediazione civile e commerciale.

Il convegno è realizzato in partnership con Torinoggi.it

PROGRAMMA

14.30 Caffè di benvenuto

14.50 Saluti di apertura e presentazione convegno

15.00 Avv. Tiziana Restifo “Il conflitto: dallo scontro all’incontro trasformativo”

15.30 Avv. Claudia Burlando “Mediazione penale e Giustizia riparativa[1]un’applicazione pratica in campo penale minorile in Piemonte”

16.00 Dott. Alfonso Lanfranconi “Una visione Umanistica della Mediazione con il modello di Jacqueline Morineau”

16.30 Coffee break

16.45 Dott.ssa Lucia Di Palermo “La Mediazione familiare, un’opportunità nella relazione che cambia”

17.15 Avv. Massimiliano Romiti “La Mediazione civile e commerciale: avvocati e parti al bivio”

17.45 Saluti di chiusura convegno

A seguire Open caffetteria e momento di incontro con i relatori per lo scambio di esperienze e riflessioni