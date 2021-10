Chieri, Santena, Poirino e Pino insieme per promuovere il proprio Festival Genuino

L’evento è gratuito: sarà possibile partecipare ad attività culturali e sportive (torneo di pingpong con iscrizioni sul posto a partire dalle 14.30) o prendere un aperitivo nell’area verde; dalle 15 esibizione di cantanti e gruppi cresciuti tra le colline del chierese come il gruppo indie Medicamenta; a seguire alle 16 la cantante italo-colombiana Estel Luz, che lavora su sonorità che spaziano dal soul, al dub fino ad arrivare al gospel e alle 17 la cantautrice Francamente, che mette in musica le realtà considerate marginali perché non raccontate, facendo di ogni canzone un atto politico; alle 18 concerto di Lastanzadigreta, poliedrico collettivo di cinque musicisti torinesi che scrive canzoni e sviluppa progetti culturali (nel 2017 l’album di esordio, Creature selvagge, si è aggiudicato la Targa Tenco per la migliore Opera Prima, il loro secondo album, Macchine inutili, è un omaggio a Bruno Munari): infine, alle 19, chiuderà la serata il concerto del collettivo trap “Blessed & Friends” che nasce dalla sala di registrazione del Centro giovanile di Pino Torinese.