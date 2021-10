Ricerca dell’Università di Torino: Italia poco attrattiva per il turismo islamico

“ Un Paese come il nostro, ricco di luoghi e monumenti che raccontano secoli di incontro e fusione fra la cultura occidentale e quella musulmana - spiega Biancone - dovrebbe essere tra le prime mete del turismo Halal, invece manca un approccio complessivo in grado di creare una estesa rete di accoglienza che tenga conto delle peculiarità di un turismo che ha sì esigenze particolari, ma che è di norma alto spendente e qualificato ”.

In effetti l’Italia non compare neppure fra le prime dieci destinazioni internazionali nel Global Muslim Travel Index, posizionandosi al di sotto di Germania e Francia, i Paesi europei che più si sono attivati per intercettare questo importante flusso di turisti, con le ricadute economiche positive che comporta. “Per l’Italia - aggiunge Biancone - l’accoglienza Halal è prima di tutto una sfida culturale e di comprensione delle sue grandi opportunità, soprattutto nel periodo di rilancio post-Covid".

"Connessione tra cibo, spiritualità e turismo"

"In questo scenario il cibo “certificato Halal” si pone come elemento chiave per l’attrazione di turisti big spender dei Paesi del Golfo, un’area in cui abbiamo rilevato che a livello mondiale il settore del Food & Beverage halal nel 2019 ha raggiunto un valore pari a 1,4 miliardi di dollari con continui tassi di crescita anno su anno”. E aggiunge ancora: “La connessione tra cibo, spiritualità e turismo è profonda e negli ultimi decenni ha creato un’ampia domanda di mercato per i prodotti Halal che per le aziende dei settori Food and Beverage sono divenuti stimolo di innovazione e crescita. Analizzando 120 imprese italiane del Food & Beverage, 60 con certificazione Halal e 60 senza, è emerso che la certificazione ha dato alle aziende un vantaggio decisivo aumentando la loro attenzione ambientale e sociale e stimolandole a una maggiore trasparenza sui propri dati economici”.