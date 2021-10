Incendio nella zona di via Reiss Romoli e via Veronese, colonna di fumo visibile da grande distanza e puzza di bruciato [FOTO]

La colonna di fumo originata dall'incendio in via Reiss Romoli

È divampato nelle prime ore di questa mattina un incendio nella zona di via Reiss Romoli e via Veronese (angolo via Fea), che è stato subito percepito dai residenti della zona (e che ha subito generato moltissime segnalazioni sui social network).



Una densa colonna di fumo bianco si è sollevata poco distante da alcune fabbriche e la puzza di bruciato ha iniziato a diffondersi, in alcuni casi anche svegliando alcune persone che abitano poco distanti.



A essere coinvolta, sarebbe una ditta che si occupa di componenti elettronici. Sul posto sono già in azione i vigili del fuoco con molte squadre.