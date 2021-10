Incendio in via Veronese, ora il Comune mette in guardia la cittadinanza: "Tenete chiuse le finestre" [FOTO e VIDEO]

Il rogo si è sviluppato in via Veronese questa mattina (foto e video Matteo Curreri)

"Tenete chiuse le finestre". È questa l'indicazione che il Comune di Torino sta mandando alla cittadinanza, a poche ore dal rogo che si è sviluppato in via Veronese e che ha coinvolto un'azienda che tratta materiali elettronici.

"A seguito dell'incendio in tutta la città si è avvertito un forte e intenso odore di plastica bruciata - si legge nella nota del Comune -. Per questo motivo si raccomanda a tutta la cittadinanza, a livello precauzionale, di tenere le finestre chiuse e di indossare la mascherina all’aperto fino al termine dell'emergenza".

E l'assessore all'Ambiente, Alberto Unia, arrivato sul posto, ha ribadito: "Stiamo cercando di monitorare la situazione, non ci sono ancora dati e per quello chiediamo alla popolazione di agire con prudenza, anche girando con le mascherine all'aperto. Qui lavora una cooperativa che opera anche per l'Amiat che si occupa di carta, ma anche materiali speciali, elettrici e non solo".





Intanto i tecnici dell'stanno effettuando tutti i monitoraggi ambientali utili a verificare i livelli di microinquinanti dell’aria. Come spiega: "".