Insulti e minacce No Vax a funzionari della Polizia

Insulti e minacce ai funzionari della questura di Torino arrivano via Telegram da ambienti No Vax, dopo le intemperanze al corteo di sabato scorso che hanno portato alla denuncia a piede libero di due manifestanti.

Nelle chat di area sta circolando un video, dove in alcuni passaggi ci sono in primo piano i volti di poliziotti e dirigenti, corredati dall'invito a "chiamare la folla" e "saltare loro addosso" nel caso in cui, alla prossima occasione, dovessero "importunare" qualche dimostrante.

Le due denunce sono scattate per resistenza a pubblico ufficiale. Nello zaino di uno dei manifestanti, inoltre, sono stati trovati - secondo quanto si è appreso - un manico di bastone e dello spray urticante.