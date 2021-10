Ambiente, natura e cultura: inaugurata alla Palazzina di Stupinigi 'Floreal' (FOTO)

E' stata inaugurata nella mattinata di oggi, venerdì 8 ottobre, Floreal, la storica mostra florovivaistica torinese, che per il suo appuntamento autunnale ha lasciato Torino per approdare alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Fino a domenica mostre, eventi e iniziative

La kermesse, in programma fino a domenica 10 nella residenza Sabauda Patrimonio Unesco situata nel comune di Nichelino, è un vero e proprio Festival di tre giorni, nel segno della sostenibilità e del rapporto tra piante e uomo, per la ricerca di un nuovo possibile patto di vita in comune sul nostro pianeta.

Non solo fiori quindi, ma un palinsesto culturale ricco di ospiti e iniziative che metterà al centro del dibattito la Natura in tutte le sue forme: presentazioni di libri e conferenze, proiezioni di documentari e performance teatrali, mostre, laboratori per grandi e piccoli ma anche performance e dj set, senza dimenticare un ampio spazio dedicato alla gastronomia, in compagnia delle eccellenze del gusto del territorio.