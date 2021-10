Borgo Rubens, una domenica di laboratori gratuiti per i bambini in corso Casale

Domani, 10 ottobre, dalle ore 10 alle 17, la Fondazione Ulaop-CRT organizza presso il bellissimo spazio verde del Borgo Rubens , in corso Casale 438/16, sulla collina di Torino, una giornata totalmente gratuita di attività per bambini da 0 a 10 anni e le loro famiglie: cura dei cavalli, laboratori di disegno, cucina e lettura animata nel bosco.

La giornata sarà anche l’occasione per lanciare il nuovo progetto “In fila per tutti”, che accompagnerà per tutto l’anno le famiglie con proposte extra didattiche.

La Fondazione Ulaop-CRT è un laboratorio di idee e di progetti per promuovere una cultura condivisa della genitorialità, dell’educazione e della cura della prima infanzia. Nata nel 2018, è un hub di innovazione sociale in cui sperimentare azioni family friendly in linea con le politiche di welfare della Fondazione CRT, che ne è il socio fondatore. “Genitorialità è Comunità” è il motto che guida Ulaop, impegnata con le istituzioni per il benessere delle famiglie.