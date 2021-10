Covid, continuano a migliorare i numeri piemontesi: tasso di positività allo 0,5% e si svuotano le terapie intensive

Continuano a svuotarsi le terapie intensive del Piemonte occupate da pazienti positivi al Covid . Lo dice il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi della Regione Piemonte, che registra soltanto 16 letti impegnati in tutta la regione, tre in meno di ieri e proseguendo una tendenza ormai consolidata da giorni. Decisamente basso anche il tasso di positività: i test positivi sono 196 (su un totale di 41.540 tamponi eseguiti), ovvero lo 0,5%. Di questi casi, peraltro, 112 sono asintomatici. Complessivamente, i positivi a Torino e provincia sono 204.727.

Detto dei ricoveri in terapia intensiva, il totale per i ricoveri in terapia non intensiva è di 162, otto in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.144