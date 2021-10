Grande successo e partecipazione alla Mandrialonga 2021

Ieri, domenica 10 ottobre, si è svolta la Mandrialonga 2021. Nel titolo un richiamo diretto alla Marcialonga, appuntamento diventato da anni un classico per gli amanti dello sci di fondo. Ma qui non parliamo del Nord Est dell'Italia, ma di Venaria.

25 chilometri percorsi camminando con i propri ritmi, senza assilli né ambizioni prestative, nelle bellezze architettoniche della Reggia e di quella naturalistiche del parco della Mandria, con passaggi in luoghi esclusivi, aperti al pubblico appositamente per l’occasione come la spettacolare ex pista di collaudo Fiat posta nel riserbo più assoluto che ospitò le leggendarie auto da rally dei successi italiani o la pista d’atterraggio del sol distaccamento nel nord-ovest di elicotteri dell’Esercito a Venaria (percorso alternativo per gli umani accompagnati da pelosi), l’attraversamento di pochi centri abitati come Fiano e Monasterolo con un servizio d’ordine paragonabile al Giro d’Italia e conclusione al mitico Ponte del diavolo di Lanzo Torinese, il più conosciuto in assoluto, dove gli Alpini hanno saputo distribuire qualcosa come 1.500 polente a tutti i partecipanti (oltre a un più che delizioso dolce al cioccolato, il bacio del diavolo, battezzato nell’occasione).