Vinicio Capossela al Cinema Massimo sonorizza il restauro del film muto “La moglie di Claudio”

Il Museo Nazionale del Cinema propone mercoledì 13 ottobre 2021, alle ore 21:00 al Cinema Massimo il restauro del film La moglie di Claudio di Gero Zambuto, prodotto nel 1918 dall’Itala Film di Giovanni Pastrone e interpretato dalla diva Pina Menichelli.

Per l'occasione e per esaltare un film tanto complesso è stato scelto l'accompagnamento musicale di uno dei musicisti più interessanti del panorama europeo, Vinicio Capossela, che musicherà dal vivo questo melodramma “sui generis”, capace di fondere lo spionaggio e il thriller ante litteram, con il dramma passionale. Vinicio Capossela, al pianoforte e strumenti meccanici, sarà affiancato da Alessandro “Asso” Stefana alle chitarre, armonium e campionatore: il Duo accompagnerà la pellicola con un inedito programma musicale realizzato per l’occasione.

“Abbiamo pensato di coinvolgere Vinicio Capossela – racconta Domenico De Gaetano, direttore del Museo Nazionale del Cinema -, uno dei musicisti più innovativi del panorama musicale italiano, autore di una ricerca sui suoni e di una riscoperta di strumenti musicali del passato, tutte caratteristiche perfette per musicare un film muto del patrimonio cinematografico nazionale. È fondamentale preservare questo patrimonio e valorizzarlo affinché diventi un bene condiviso; è uno degli impegni che il Museo Nazionale del Cinema porta avanti da anni, recuperando sia capolavori conosciuti che opere orfane”.

Il film è stato restaurato dal Museo Nazionale del Cinema grazie al bando per la digitalizzazione del patrimonio culturale, indetto dal MIBACT nel 2017, ha creato presso la propria cineteca un laboratorio che permette il restauro e il trasferimento in DCP di gran parte delle pellicole conservate nell’archivio.

La moglie di Claudio (Italia 1918, 70’, b/n), tratto dal dramma La femme de Claude (1873) di Alexandre Dumas figlio, vede nel ruolo della moglie di Claudio, la femme fatale e diva per eccellenza del cinema muto torinese Pina Menichelli, qui nella sua ultima collaborazione con Giovanni Pastrone, impegnato nella supervisione alla regia. L’Itala Film realizza questo adattamento sul finire del primo conflitto mondiale. Attorno alla protagonista - donna priva di valori morali e sentimenti e moglie infedele - ruotano intrighi, spionaggio, passione, disonore, violenza e morte.