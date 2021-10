Torna il Festival delle Colline Torinesi in date inedite per la rassegna: dal 14 ottobre al 14 novembre

La pandemia ha cancellato il programma di giugno 2020 della venticinquesima edizione del Festival delle Colline Torinesi_Torino Creazione Contemporanea anche se alcuni degli spettacoli di quel cartellone sono stati recuperati grazie a una formula di integrazione nella stagione di Teatro Piemonte Europa. Ora la storica rassegna teatrale si rilancia spostandosi in un periodo inedito: dal 14 ottobre al 14 novembre 2021.

Il Festival delle Colline Torinesi riprende il suo percorso con la ventiseiesima edizione: il festival d’autunno significa rilancio della rassegna e un parziale ripensamento della tradizionale formula.

Fra i segni distintivi della ventiseiesima edizione:

Il tema: confini/sconfinamenti

Il rapporto con l’arte performativa: Il Festival 26 è stato pensato anche per accostarsi ed esplorare il complesso mondo della performance, nel quadro della partnership con Fondazione Merz e la collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Il Paese ospite, gli argomenti e gli altri spettacoli: compito del teatro e di un festival che ne declina le tante facce è di essere coscienza critica del presente, occuparsi delle società in cui viviamo, decifrare questi tempi difficili, tra Covid e degrado del pianeta, povertà e migrazioni appunto, crisi economica ed effetti negativi della globalizzazione. Queste, infatti saranno le riflessioni di diversi degli spettacoli in scena e in quest’ottica si inserisce anche la scelta di avere un Paese ospite ogni anno e che, nel 2021, sarà il Belgio.

La dedica: Il festival propone dédicace alla famiglia d’arte Castellucci, presente con tre allestimenti di Chiara Guidi, Claudia Castellucci e Romeo Castellucci. Protagonista anche del primo titolo dei Quaderni del Festival: un nuovo progetto editoriale di riflessioni critiche edito da hopefulmonster editore.

Il segno d’artista 2021 sarà dell’artista francese Sophie Calle.<s></s>

Gli spettacoli, in tutto diciannove, si svolgono a Torino, Collegno e Rivoli, eminentemente presso il Teatro Astra, ma anche in altre location come il Teatro Bellarte, la Lavanderia a Vapore, la Fondazione Merz, il Castello di Rivoli e la Casa del Teatro Ragazzi.

Il ventiseiesimo Festival delle Colline Torinesi è realizzato da Fondazione TPE - Teatro Piemonte Europa e ideato dall’Associazione Festival delle Colline Torinesi con la partnership della Fondazione Merz.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Teatro Stabile Torino - Teatro Nazionale, Fondazione Piemonte dal Vivo, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani e Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e con il sostegno di MIC Ministero della cultura, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione CRT.

La Fondazione Compagnia di San Paolo è il maggior sostenitore dell’iniziativa.

Il programma dal 15 al

14 ottobre ore 21, 15 ottobre, ore 19, Teatro Astra

SOCÌETAS / CLAUDIA CASTELLUCCI

LA NUOVA ABITUDINE prima

Una creazione che nasce a San Pietroburgo e ha la sua prima nazionale al Festival.

Con danzatori e cantori di un Coro Bizantino alle prese con il canto liturgico Znamenny.

16 ottobre ore 21, 17 ottobre, ore 17, Teatro Astra

TEATRO STABILE DELL’UMBRIA/LIV FERRACCHIATI

LA TRAGEDIA È FINITA, PLATONOV

Il primo e incompiuto dramma di Cechov scritto quando aveva diciotto anni: quello di un Don Giovanni dell’Ottocento (o Amleto?) che attrae sempre di più le giovani generazioni del teatro.

16 e 17 ottobre ore 19, 18 e 19 ottobre ore 21, 20 ottobre, ore 19, Teatro BellARTE

TEDACÀ/ SALVATORE D’ONOFRIO

FINE PENA ORA prima

Un ergastolano e il suo giudice possono trovare motivi di dialogo dopo la sentenza e

negli anni successivi? Da una storia vera raccontata da Elvio Fassone, scrittore ed

ex-magistrato.

20 ottobre ore 21, 21 e 22 ottobre, ore 19, Fondazione Merz

MOTUS/SILVIA CALDERONI

CHROMA KEYS

presentato con Fondazione Merz

Una performance dedicata al cinema (che si avvale di un Green screen), tutta in sospeso tra un «mondo a venire» e un «mondo a venire senza mondo».

21,ore 21, Teatro Astra, v.o.sott.it.

PROTON THEATRE/KORNÉL MUNDRUCZÓ

IMITATION OF LIFE

presentato con Fondazione Piemonte dal Vivo

Un atto d‘accusa contro una società contemporanea votata alla discriminazione firmato da uno dei nuovi maestri della scena europea.