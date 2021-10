Versaci (M5S): "Al ballottaggio sosterrò Stefano Lo Russo"

Fabio Versaci voterà Stefano Lo Russo al ballottaggio. Dopo Daniela Albano e Maura Paoli, anche il consigliere uscente del M5S annuncia pubblicamente su Facebook che sosterrà il candidato sindaco del centrosinistra, "piuttosto che avere a che fare con un centrodestra che si accompagna a partiti come il Popolo della Famiglia e FdI".

"Damilano - aggiunge - è distante anni luce dagli sproloqui sui camerati dei suoi, lo sappiamo. Ma quelle sono le persone con cui avrà a che fare se vincerà, non solo lui ma tutti noi".

Versaci, a differenza di altri colleghi, sottolinea come non votare Lo Russo perché in questi anni ha fatto una "dura opposizione non credo abbia senso". "Le scelte elettorali - aggiunge - non possono essere dettate da sentimenti di rivalsa o di vendetta. Torino ha bisogno di una guida e tra le due opzioni dobbiamo scegliere la migliore, non possiamo accontentarci di uno schiaffo morale al centrosinistra lasciando la città nelle mani della peggiore destra di sempre".

Quella di Paolo Damilano è una candidatura "innovativa, indipendente, civica". Lo sostiene Marco Lavatelli, imprenditore e marito di Chiara Appendino, che in un lungo post su Facebook annuncia l'intenzione di votare al ballottaggio di domenica e lunedì il candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra. "Lo voterò con convinzione", afferma sostenendo di trovare "molto positivo che il centrodestra si sia affidato a una figura centrista e moderata come la sua".