Corona Verde, anche la zona a Ovest di Torino lucida i suoi gioielli tra treni, bici e natura [FOTO e VIDEO]

"Vivere il territorio in maniera moderna e contemporanea, avendo la consapevolezza delle bellezze che abbiamo, nel territorio della Corona Verde, che abbina al patrimonio artistico e architettonico anche un patrimonio ambientale. Ecco perché è importante creare un percorso che li valorizzi. E io ne sono il primo sostenitore, essendo un sindaco ciclista". Così il primo cittadino di Collegno, Francesco Casciano, introduce un altro pezzo di quel progetto che già coinvolge molte altre aree alle porte di Torino e che tocca pure la zona Ovest, chiamando in causa anche il Comune di Venaria. Dal parco della Dora Riparia e le sue piste ciclabili lungo il fiume fino al Movicentro della città della Reggia, pronto a collegare la residenza sabauda con Porta Susa in circa 10 minuti.