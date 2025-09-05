Infezione da funghi sugli alberi della Pellerina: "Messe a dimora nuove piante"

Alberi abbattuti a causa di una grave infezione da funghi che ha reso instabili molti esemplari, facendoli marcire. E' quanto emerso dal programma di potature e controlli di stabilità sulle alberate urbane della Circoscrizione 4.

Un piano complesso che tocca punti delicati per la viabilità come corso Francia, piazza Statuto, piazza Massaua e corso Lecce, fino a piazza Risorgimento, via Capua e via Don Bosco, dove si cerca di contrastare il cemento con nuove piantumazioni. L'obiettivo, in questo ultimo caso, è abbassare le isole di calore.

Allarme funghi

Ma la situazione più critica resta quella del parco della Pellerina. Oggi gli alberi del parco sono scesi sotto quota 5.000 e il terreno sembra continuare a presentare problematiche che favoriscono l’avanzata dei funghi. Motivo che porterà ad ulteriori approfondimenti sulla natura del fenomeno.

"Abbiamo messo a dimora nuove piante - spiegano dalla Città -, e stiamo valutando soluzioni innovative come l’uso di stimolanti per rinforzare gli alberi più anziani". Ma le difficoltà restano: già tra il 2022 e il 2023 la siccità aveva messo in crisi numerosi faggi, e oggi vediamo molte piante seccare più velocemente rispetto al passato.

Il platano della Tesoriera

Accanto alla Pellerina, anche la Tesoriera resta al centro dell’attenzione. Qui sopravvive il grande platano secolare, risalente al Settecento, uno degli alberi più antichi e preziosi della città. Malato e aggredito da alcune specie fungine, verrà recintato per proteggerlo da ulteriori stress: "Ha un valore inestimabile e va tutelato con la massima cura", sottolineano dal settore Alberate.

Il programma prevede inoltre potature cicliche ogni 2-3 anni sui tigli di corso Lecce, controlli di stabilità negli istituti scolastici e futuri interventi su corso Appio Claudio e corso Regina Margherita. "Un grande ringraziamento al settore Alberate per il lavoro svolto - commenta Lorenzo Ciravegna, coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4 -. Ora ci auguriamo che alle potature possano seguire nuove messe a dimora, così da restituire verde alle aree colpite dagli abbattimenti".