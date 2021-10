Al Cinema Massimo "Trilogia tossica": un viaggio tra i cult che hanno raccontato l'eroina

Il Cinema Massimo MNC ripesca temi caldi del passato recente, attraverso la proiezione di veri e propri cult che bene hanno saputo raccontare la piaga dell'eroina. "Amore Tossico", "La ragazza di via Millelire" (introdotto dal direttore del Torino Film Festival Stefano Francia di Celle) e "Christiane F. - Noi ragazzi dello zoo di Berlino", al 40° anniversario dall'uscita nelle sale, verranno riproposti lunedì 18 ottobre come evento parallelo al Salone del Libro Off 21. Un'iniziativa frutto della collaborazione tra Associazione Piemonte Movie, Rai Teche e Museo Nazionale del Cinema.