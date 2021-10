Le statue tatuate di Fabio Viale "invadono" i Musei Reali

Ogni apparenza è sovvertita nella nuova mostra "In Between" allestita ai Musei Reali di Torino.

Cinque sculture monumentali sono state allestite in Piazzetta Reale e un percorso con altre cinque opere, curato da Filippo Masino e Roberto Mastroianni , si snoda all’interno di Palazzo Reale, testimoniando la continua sperimentazione dell’artista piemontese, in dialogo con gli storici spazi sabaudi. Un connubio tra arte antica, barocca e contemporanea.

L’esposizione sarà in parte fruibile liberamente da torinesi e turisti che potranno ammirare la serie delle celebri statue tatuate in Piazzetta Reale.

“Alla luce dei recenti fatti in Afghanistan, ho sentito che il mio progetto doveva cambiare radicalmente per provare invece a gettare un ponte culturale tra Occidente e Medioriente, dando voce alle donne non solo di quel paese ma di tante parti del mondo" commenta l'artista Fabio Viale.

Orari

Dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19 (ultimo ingresso alle ore 18).

Accesso con Certificazione verde Covid-19

Il Green pass non è necessario per l’ingresso ai Giardini Reali e alla Corte d’Onore.



Biglietti

Intero: 15 euro

I biglietti possono essere acquistati in biglietteria oppure online su www.museireali.beniculturali.it e www.coopculture.it. Per informazioni: info.torino@coopculture.it.