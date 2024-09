Dottoressa del San Giovanni Bosco aggredita con un coltello: ferita ad un dito per portarle via la borsetta

Momenti di grande paura nella mattina di oggi, lunedì 9 settembre, all'ingresso del San Giovanni Bosco. Una dottoressa, poco prima di entrare in ospedale, è stata aggredita da un uomo armato di coltello che ha tentato di rapinarla.

Ferita ad un dito

Secondo quanto riferito dalla dottoressa, si trattava di un uomo di origine nordafricana, che ha provato a portarle via la borsetta, ma lei ha opposto resistenza, restando lievemente ferita ad un dito: subita curata dai sanitari dell'ospedale, per fortuna il medico non ha avuto gravi conseguenze per quanto accaduto.

Polizia alla ricerca

L'aggressore, invece, è riuscito a fuggire e adesso è ricercato dalla Polizia, che ha raccolto la testimonianza della dottoressa ferita.