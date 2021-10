Per 80 mila studenti piemontesi al via da domani il Progetto Diderot di Fondazione CRT

Oltre 80.000 studenti piemontesi e valdostani a lezione di rivoluzione verde e digitale, STEM, cittadinanza attiva e performing arts, con il progetto Diderot della Fondazione CRT. L’edizione 2021-2022 del programma didattico per le scuole primarie e secondarie del territorio prende il via con 14 innovativi “goal”, ideati e strutturati in doppia modalità fisica e digitale, per preparare la next generation alle sfide dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, del Green Deal europeo e del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano.