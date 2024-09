A Torino libri e fumetti sulle legalità arrivano in strada con un secondo Bibliobus

A Torino arriva un secondo bibliobus, che ospiterà al suo interno la Biblioteca della Legalità con narrativa, saggistica, fumetti e anche graphic novel per rafforzare la cultura della legalità e promuovere i valori di giustizia. In collaborazione poi con Gtt nasce poi il "Bus della Legalità", un percorso alla scoperta di alcuni luoghi simbolo, accompagnati dalla lettura di testi interpretati dall'associazione Circolare-Pagina37. Gli spazi aperti

Sono questi alcuni degli eventi per le Giornate della Legalità - Spazi aperti in luoghi chiusi, che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 10 al 13 ottobre. Tema della seconda edizione è D(i)ritto al cuore e porterà i torinesi alla scoperta di spazi solitamente non accessibili come: l'Aula Magna del Tribunale di Torino, la Fondazione Fulvio Croce, il Museo del Carcere "Le Nuove", il penitenziario de Le Vallette, il Comando dei Carabinieri della Legione Piemonte e la Caserma della Finanza. Il teatro in carcere

"La grande sfida - ha commentato la vicesindaca Michela Favaro - è aprire luoghi che solitamente sono chiusi: siamo seconda edizione del Festival delle Legalità, un tema diventato un tratto distintivo della nostra amministrazione". "È notizia di oggi - ha aggiunto - che si potrà assistere ad una rappresentazione teatrale all'interno Lorusso-Cutugno". "Questo - ha osservato l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda - è un evento unico in Italia". "Dà la possibilità a tutti - ha proseguito - di entrare nella cultura della legalità, non solo attraverso lezioni: con questa edizione puntiamo ad eventi che coinvolgano cittadini, ma soprattutto studenti. Riuscite ad entrare in un tema così importante, con una visione fuori dagli schemi, consente di stimolare la curiosità".

Portici di Carta "I giorni dal 10 al 13 ottobre - ha chiarito l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia - non sono stati scelti casualmente, ma cadono nel weekend di Portici di Carta, che dall' anno scorso ha invaso piazza San Carlo: quest'anno la riempirà ancora di più". "Il programma del Festival - ha concluso - è straordinario: legalità può essere affrontata anche con un po' di leggerezza". Gli ospiti