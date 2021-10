La provinciale 49 di Ribordone chiusa da oggi al 10 gennaio 2022

Per un intervento di sistemazione di un ponte in ferro è istituita la chiusura al transito, per tutte le categorie di utenti, della Sp 49 c 02 di "Ribordone" dal Km. 0+500 al Km. 1+056nel comune di Sparone, dal 13 ottobre 2021al 10 gennaio 2022di tutti i giorni, con deviazione del transito su strade limitrofe e lungo pista provvisoria sulla Sp 49.

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml.