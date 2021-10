Leinì, scoppia la caldaia in un'azienda: due tecnici feriti gravemente

Ancora un incidente sul lavoro nel torinese. In via Baudenile 38 a Leinì lo scoppio di una grossa caldaia in fase di manutenzione in un'azienda, la Nova Mabat, ha provocato il ferimento di due tecnici: le loro condizioni sarebbero gravi, ma non in pericolo di vita.

Sono immediatamente arrivati sul posto i Vigili del fuoco, intervenuti con mezzi e l'elisoccorso assieme ai sanitari del 118, che hanno provveduto a trasportare i feriti al Cto. Arrivate anche le forze dell'ordine, che assieme agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4 indagheranno sulle ragioni che hanno prodotto l'incidente.