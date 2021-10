Un melograno di speranza all'entrata del padiglione di neuroscienze: appuntamento con Avo Torino

Sabato 23 ottobre alle ore 10.30 Avo Torino, in occasione della XIII Giornata Nazionale, e per festeggiare il proprio quarantesimo anno di attività, pianterà un albero di melograno nel cortile della “Città della Salute e della Scienza” presso l’entrata del Padiglione Neuroscienze in via Cherasco 13 a Torino.