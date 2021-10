100 mila euro in più per rinforzare i solai del palazzo comunale di Nichelino

E' stato deciso un ulteriore investimento di 100 mila euro per garantire la sicurezza del palazzo comunale di Nichelino. Nuovi problemi, malgrado il maxi intervento di riqualificazione della struttura (tuttora in corso) sono emersi negli ultimi giorni.

Durante un controllo effettuato nel corso dei lavori è risultato che una parte di solaio del primo piano, quella corrispondente all’ufficio verbali della Polizia Municipale, non è risultato adeguato per un idoneo ancoraggio sia della rete antisfondamento che delle necessarie apparecchiature impiantistiche.

L'Amministrazione ha dovuto approvare una variante ai lavori, per consentire un consolidamento strutturale dell'area in questione, con un’integrazione di spesa di circa 100 mila euro per lo storico edificio di piazza Di Vittorio.