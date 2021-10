Il Popolo della Famiglia per Damilano: "La sua attenzione per il mondo del volontariato va premiata"

Si avvicina il voto di ballottaggio del 17-18 ottobre per Torino e Valter Boero del Popolo della Famiglia scende in campo a sostegno di Paolo Damilano. "Anche il mondo del volontariato si domanda chi scegliere tra i due candidati. L’attenzione pre - elettorale a questo bacino di voti è ben nota, ma poi chi dirige l’orchestra è sempre stato il Comune e le Associazioni dei cittadini sono state massacrate di burocrazia perché sostanzialmente non ci si fida!"

"Vogliamo sperimentare in concreto la via del principio di sussidiarietà! Cioè vogliamo dare fiducia alle Associazioni che da tanti anni si spendono per la parte più fragile della Città. Nel programma del candidato Paolo Damilano c’è infatti una attenzione particolare al Volontariato che in questi anni ha supplito alla incapacità del Comune di raggiungere i cittadini più in difficoltà".

"Gli aiuti che il Comune distribuisce alla cieca possono più facilmente raggiungere le persone fragili tramite le Associazioni di volontariato che da decenni operano in Città ove si distingue il silenzioso impegno di tantissime donne. Per cominciare nei primi 100 giorni, Paolo Damilano avvierà le procedure per assicurare a tutti i volontari una tessera per fruire gratuitamente dei mezzi pubblici GTT per donare il loro tempo e il loro servizio a favore della Città".

"Parallelamente verrà accolta anche la proposta (inascoltata) del Forum delle Associazioni familiari del Piemonte che venne proposta alla Giunta Chiamparino: libera circolazione sui mezzi pubblici GTT delle donne in attesa di un figlio, cioè un piccolo gesto di attenzione per chi ha speranza in questa Città e vuole fare Torino Bellissima!".

"Infine le Associazioni di volontariato che assicurano servizi ai cittadini da tanti anni avranno canali semplificati per accedere alle risorse comunali", conclude Boero.