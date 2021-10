Corso Giulio Cesare, un incidente blocca per oltre un'ora la linea del tram 4

Bloccata per oltre un'ora, questa mattina, la linea del tram 4, in direzione corso Unione Sovietica/Strada del Drosso.

La situazione ha inevitabilmente creato disagi alla circolazione in zona Torino Nord. All’altezza delle rotaie posizionate in Corso Giulio Cesare 385, nei pressi dell’uscita dell’autostrada Torino-Milano, si è infatti verificato un incidente che ha coinvolto un furgone di Bartolini Trasporti.

Sul posto si è subito precipitata la polizia municipale per eseguire i conseguenti rilievi, mentre autisti e membri del personale Gtt presidiavano la zona per indicare agli automobilisti le manovre da effettuare per transitare sul corso.

Il furgone al momento, quando è da poco passato mezzogiorno, è ancora posizionato al centro della carreggiata, impossibilitato dal muoversi per via del guasto causato dalla collisione.