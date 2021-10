Api e vespe: la preziosità delle prime e la pericolosità delle seconde

A primo impatto, api e vespe possono sembrare simili, ma in realtà le prime sono più tozze, ricoperte di peli con striature nere e giallo scuro, mentre le vespe hanno forma più affusolata, con vita sottile, sono prive di pelo e il giallo che le caratterizza è molto vivace alla vista. Le api inoltre hanno un aculeo a forma di uncino, ben saldo al resto del corpo, che una volta inserito nella pelle umana non può essere estratto se non causando la morte dell’animale. Ecco quindi che l’ape punge solo se attaccata, in quanto l’utilizzo del pungiglione causa inevitabilmente la sua morte.

Le vespe invece hanno un temperamento molto più aggressivo, in quanto il loro pungiglione è perfettamente liscio e dritto, perfetto per essere utilizzato più volte senza subire danni. Una volta indicata questa differenza tra l’aculeo della vespa e quella delle api e ricordando che quest’ultime sono responsabili della produzione del miele oltre che dell’impollinazione delle piante, sarà facile dedurre come mai alcune vengono protette ed altre invece detestate fino a rendere necessaria una disinfestazione.

Disinfestazione da vespe e calabroni: quanto costa?

I costi di una disinfestazione vespe sono relativamente contenuti, specialmente se vengono messi a paragone del disagio che vanno ad eliminare. Come anticipato la nocività delle vespe è consistente, soprattutto quando entrano in contatto con soggetti allergici, che a causa di una puntura possono rischiare addirittura episodi di shock anafilattico. In molti casi quindi è necessario intervenire con disinfestazioni effettuate da ditte esperte in materia, capaci di allontanare gli insetti in modo efficace e duraturo nel tempo. Respingere in autonomia insetti così pericolosi è assolutamente da evitare. Le aziende che erogano prestazioni di questo tipo sono presenti in tutto il territorio nazionale, specialmente nei poli abitativi più grandi dove la richiesta è sicuramente alta. Chi desidera info disinfestazioni su Torino ad esempio, avrà sicuramente più scelta rispetto a chi risiede in piccoli centri urbani. In linea generale i prezzi di un servizio di questo tipo varia dai 75 ai 150€, in base a tanti fattori: tipologia e quantità degli animali da esiliare e gravità del problema.

Disinfestazione da vespe e calabroni: come avviene?

Nelle disinfestazioni da vespe e calabroni, come per tanti altri insetti, vengono usati metodi di cattura e di contenimento molto capienti, in modo da intrappolare anche intere colonie. Gli animali in questo modo non sono vittime di insetticidi o esche mortali, ma subiscono solamente un isolamento e la rimozione del proprio nido. L’importante è che i dispositivi di cattura siano sempre maneggiati da persone competenti, in quanto le vespe al loro interno necessitano di essere manovrate con le dovute competenze. Il rischio di essere punti infatti è veramente molto alto.

Richiedere un preventivo è solitamente gratuito, il modo perfetto per conoscere indicativamente i costi dell’intervento e stabilire se effettuarlo o meno. Il consiglio davanti a problematiche di questo tipo però è non basarsi mai sui costi e di rivolgersi solo ed esclusivamente ad aziende serie, dalla comprovata esperienza, in modo da non ritrovarsi a ripetere nuovamente il trattamento.