Centro commerciale Lingotto, inaugurata mostra fotografica della Taurinense sul Libano

E’ stata inaugurata oggi, presso il Centro Commerciale Lingotto di Torino, la mostra fotografica “Blue bricks for hope – La Taurinense in Libano”, quaranta fotografie che raccontano l’impegno degli uomini e delle donne della Brigata Alpina “Taurinense” nella Terra dei Cedri da febbraio allo scorso agosto, cui si affiancano momenti di vita quotidiana in Libano tra pandemia e crisi economica.

Come sottolineato dal Generale Piasente durante l’inaugurazione, la mostra rappresenta non solo un modo di raccontare l’impegno dei nostri Soldati e la vita di tutti i giorni di un popolo, ma è un esempio virtuoso di come Torino sappia costruire sinergie tra realtà diverse che si mettono in gioco e credono in progetti eterogenei, per promuovere cultura, arte e i valori di umanità e fratellanza tipici degli Alpini. La mostra, infatti, nasce dalla collaborazione tra la Brigata Alpina “Taurinense”, il Centro Commerciale Lingotto, la Sezione di Torino dell’Associazione Nazionale Alpini e le società Nital-Nikon e Fowa-Printhouse.