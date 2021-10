Salone del Libro, “boom” di ingressi per Alberto Angela: l’Auditorium al completo 

Lunghe code e sala auditorio del Centro Congressi Lingotto quasi al completo per ascoltare Alberto Angela, ospite della XXXIIIesima edizione del Salone del Libro di Torino.

Una pioggia di applausi ha accolto il conduttore è stato ospite della kermesse per parlare del suo nuovo libro “L’Inferno su Roma” dedicato all’incendio del 18 luglio del 64 d.c, che rese tristemente noto Nerone.

“Questo libro vuole ricordare tutte le persone che sono state portate via dal grande incendio di Roma, ma parallelamente anche tutti coloro che sono stati portati via dalla pandemia, che non ci sono più”.