Stasera doppio appuntamento musicale a Moncalieri

Moncalieri ospita nella serata di oggi, sabato 16 ottobre, un doppio appuntamento musicale da non perdere.

I 400 anni della Chiesa di San Martino

In occasione dei festeggiamenti per i 400 anni della Chiesa di San Martino a Revigliasco, la Parrocchia e la Pro Loco hanno organizzato un concerto d’organo.

In programma musiche di i Mozart, Beethoven,Vangelis, Cesar Franck, Marco Frisina, Albinoni e Morricone, che verranno eseguite dal mezzo soprano Sabrina Pecchenino e dagli organisti Marco Gallo (organista della Gran Madre a Torino) e Stefano Rosso (organista incaricato per la prima visita in Piemonte di papa Benedetto XVI). Ingresso libero, posti limitati a un massimo di 65.

La serata inaugura un programma di festeggiamenti per celebrare degnamente i 400 anni della chiesa, che proseguirà con altri appuntamenti importanti: una conferenza il 29 ottobre con la partecipazione tra gli altri dello storico Gianni Oliva, una mostra e la Festa di San Martino il 14 novembre.

La soddisfazione di Laura Pompeo

“Revigliasco è un pezzo di storia fondamentale del nostro territorio. Di origini latine, è stato comune autonomo dal 1861 al 1928, quando fu accorpato a Moncalieri – commenta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – La borgata ha inoltre a fortuna di essere animata da una Pro Loco appassionata e con un forte spirito di iniziativa”.

Musica da camera al Nazareno

Mezz'ora prima dell'appuntamento di Revigliasco, alle 20.30, la Chiesa del Nazareno, in via Ariosto 5, propone un concerto di musica da camera a ingresso gratuito. Si eseguiranno il Quintetto in La per Clarinetto e Quartetto d’Archi, KV 581 di Mozart e Quintetto in Sib per Clarinetto e Quartetto d’Archi, Op. 34 di von Weber.

In organico ci saranno il pastore del Nazareno Matteo Ricciardi al clarinetto e il quartetto d’archi Random String Quartet.

“Sarà un momento di festa per coinvolgere in particolare Borgo Mercato – spiega l'assessore Pompeo – Una delle nostre priorità e diffondere la cultura e le occasioni di svago intelligente su tutto il territorio cittadino, rimettendo al centro le borgate con iniziative di qualità come questa”.