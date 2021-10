No Green pass in piazza Castello esprimono solidarietà ai portuali di Trieste

"Trieste chiama Torino risponde". Un centinaio di No Green Pass hanno manifestato questa sera, 18 ottobre, in piazza Castello, in solidarietà con "i portuali caricati e sgomberati dalla polizia".

"La gente come noi non molla mai", hanno cantato i manifestanti in presidio, che applaudono Trieste perché "da questa mattina sta combattendo".