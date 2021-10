I forestali protestano in piazza: "Sotto organico e con paghe inferiori agli accordi"

Operai (e impiegati) forestali in piazza, per fare sentire la voce di una categoria preziosa, ma spesso trascurata. Sono quei lavoratori che contribuiscono alla manutenzione e alla messa in sicurezza dei territori della regione, ma che si ritrovano sotto organico e con paghe inferiori agli impegni presi dalla Regione.

Per ricordare la loro situazione, questa mattina sono scesi in strada, con un presidio di Flai, Fai e Uila in via Verdi, davanti alla sede della Rai di Torino. "Il contratto integrativo firmato con il Piemonte prevede 471 lavoratori, ma attualmente sono solo circa 380 quelli in forza e l'età media è piuttosto alta, con alcuni che andranno mai in pensione", dice Denis Vayr, Flai Cgil.

SOTTO ORGANICO E CON MENO SOLDI

"Le assunzioni sono molto limitate e non sono sufficienti nemmeno per quei 471 che comunque non bastano, a confronto con altre regioni (550 in Toscana, circa 600 in Lombardia, 4500 in Sardegna) - prosegue Vayr, che aggiunge -: però del contratto integrativo abbiamo rispettato altri aspetti, come il controllo dei costi, mentre l'aumento è sceso da 30 a 15 euro al mese, da aggiungere ai 40 di un biennio fa. E poi parliamo di rischio idrogeologico e manutenzione?".

LA SPERANZA NEL PNRR

"Nel PNRR ci saranno molti miliardi per la cura del territorio, ma questo poi non viene tradotto a livello locale - aggiunge Franco Ferria, di Fai CISL -. Per non parlare della carenza di DPI e dispositivi di protezione per lavorare".