Idee, passioni e storia: chi è Stefano Lo Russo, il nuovo sindaco di Torino

Stefano Lo Russo è il nuovo sindaco di Torino. 45 anni, docente di Geologia al Politecnico, esponente di spicco del Partito Democratico, il neo primo cittadino è nato e cresciuto a Torino.

In politica da 15 anni

Residente in zona Santa Rita, è appassionato di sport e di calcio. Tifoso della Juve, ex arbitro, ha avuto però come punto di riferimento una figura di spicco del Toro: lo storico cappellano granata Don Aldo Rabino. In politica dal 2006, da quando aveva appena 30 anni, venne eletto nel Consiglio comunale con l’Ulivo. Rieletto poi nel 2011 con il Partito Democratico, ha ricoperto l’incarico di assessore all’Urbanistica durante l’amministrazione di Piero Fassino.

Da capogruppo del Pd a sindaco

Nel 2016 Lo Russo risultò il più votato in Consiglio comunale. Nel ultimi cinque anni ha ricoperto il ruolo di capogruppo del Pd.

Alla prima esperienza da sindaco, Lo Russo è considerato un uomo dell’apparato, proprio per il suo forte legame con il partito che l’ha sostenuto in massa dopo la vittoria alle primarie di coalizione del centrosinistra.