Lidap Piemonte e il nuovo corso di Mindfulness "Superare l’ansia senza combatterla”

“Mindfulness - superare l’ansia senza combatterla” si terrà domenica 7 e domenica 21 novembre dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 13 alle 16. I due appuntamenti saranno poi seguiti e completati con due collegamenti serali online infrasettimanali della durata di un’ora e mezza. Gli incontri in presenza avverranno nella sede della Lidap Piemonte, in corso Unione Sovietica 220/D in sala Pegaso. Per partecipare è previsto un contributo spese per l'associazione di € 80,00 ed è necessario avere un green pass.