Grugliasco, al parco Le Serre arrivano i "Percorsi d'arte": il debutto con le riflessioni di Nico Biso

“Riflessioni” è il titolo della mostra dell’artista Nico Biso che si terrà dal 23 al 31 ottobre 2021 nell’ambito della rassegna “Percorsi d’Arte al Parco Culturale Le Serre” di Grugliasco, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Grugliasco e della Cooperativa Paradigma, presente sempre al Parco con un centro diurno per persone diversamente abili.

"L'arte ci aiuta a vivere e a superare i momenti più bui e non credo sia un caso che l'attività culturale riprenda a Grugliasco proprio grazie ad una mostra d'arte figurativa - afferma Emanuela Guarino, assessora alla Cultura della Città - e credo non sia un caso anche il fatto che la mostra di Nico Biso sia pensata in modo di fare del bene agli utenti della Cooperativa Paradigma. Mi riferisco in particolare al laboratorio che l'artista farà con loro, perché saper riconoscere e creare il bello, imparando tecniche espressive nuove, è terapeutico. Per questo lo ringrazio".

Nell’ambito dell’esposizione è stato previsto un laboratorio creativo-solidale che coinvolgerà nell’anteprima di giovedì 21 ottobre gli ospiti del centro diurno “Capolavoro” nell’arte pittorica, coadiuvati dall’Artista Nico Biso e supportati dagli operatori della Cooperativa Paradigma. Le creazioni saranno poi visibili a tutti in uno spazio dedicato del percorso espositivo sabato 23 ottobre.

"Un occasione importante per il Parco culturale Le Serre e per l’area metropolitana di Torino - afferma Matteo Pugliese, Consigliere di Amministrazione della Società le Serre - ospitare questo artista poliedrico e generoso che speriamo possa incontrare l’interesse non solo degli addetti ai lavori ma di un pubblico eterogeneo, con particolare riferimento ai giovani ed agli studenti universitari presenti in città".

Il percorso artistico di Nico Biso affonda le sue radici nella formazione scientifica dell'autore, la quale, intrisa di passione per l'arte, porta alla luce la creazione di tele che hanno nell'elemento "colore" il componente rappresentativo del suo stile. Ingegnere aerospaziale, esprime la passione per l'arte, in tutte le sue forme, attraverso la realizzazione di artworks il cui intento è di trasmettere l'attimo emoti-vo della loro creazione. Si è formato lungo i percorsi della costiera amalfitana, maturando esperienze di formazione artistica in Tampa (Florida), Phoenix (Arizona) e Cannes (Francia). Il richiamo alla "Ri-flessione" è il leitmotiv di tutte le sue collezioni: Riflessioni, Riflessioni Graffiate, Riflessioni in Gran-de, Riflessioni Senza Tempo, Riflessioni Astratte.

La mostra, con curatela di Massimo Gioscia, aprirà i battenti sabato 23 ottobre alle ore 16 e durante il vernissage sarà protagonista il Iive body painting, in collaborazione con la Royal Academy of make up di Torino.

Sarà visitabile tutti i giorni fino a domenica 31 ottobre, ad esclusione di lunedì 25/10, con orario:

week end 10:00-12:30 / 15:00-19:00 e dal martedì al venerdì 16,00/19,00.

Per il vernissage è necessaria la prenotazione al numero 011.78.55.73 o via email scrivendo a eventiculturali@leserre.org.

Per accedere è necessario essere muniti di Green Pass e non presentare sintomi febbrili.

Sede espositiva: Chalet Allemand – Parco Culturale Le Serre, Via Tiziano Lanza 31 Grugliasco

Per informazioni: