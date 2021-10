Nel weekend Hiroshima Mon Amour inaugura la stagione 2021/2002

Dopo l’estate trascorsa all’aperto con gli spettacoli di Hiroshima Sound Garden siamo lieti di annunciare che nel fine settimana di Venerdì 22 e Sabato 23 Ottobre 2021 Hiroshima Mon Amour riapre al pubblico per la stagione 2021/2022.

L’inaugurazione tanto attesa, avrà per protagonisti i djs delle serate che negli ultimi anni hanno caratterizzato il fine settimana del live club di Via Bossoli 83, e che dopo quasi due anni ritroviamo dietro alla consolle, emozionati di tornare a riempire la pista da ballo a suon di hit di due indimenticabili decadi, gli anni ’80 e i ’90.

Venerdì 22 Ottobre 2021

PARTI A 90

T-shirts e jeans strappati per la serata con le hit degli anni ’90. Una selezione a 360° tra rock, commerciale, dance e trash con i djs Ermi e il Mago.

Dalle ore 22, ingresso 10 €

Sabato 23 Ottobre 2021

LET’s DANCE – The ‘80s

Ancora una volta insieme nei felici anni 80 con dj Dave, Becca e Rubio. Erano i tempi di Like a Virgin di Madonna, di Bad di Michael Jackson, del Drive in e delle pubblicità della Morositas, in una sfida all’ultimo Moncler tra paninari e metallari. Non c’era internet, non c’era google, non c’erano telefonini, reality show o grandi fratelli. C’era solo voglia di stare insieme, come adesso.

Al pubblico si ricorda che da venerdì 6 agosto, secondo le disposizioni vigenti previste per tutti i luoghi di cultura italiani, per accedere agli eventi è obbligatorio esibire il Green Pass, corredato da un valido documento di identità.