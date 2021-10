Gradenigo, Sedigh è il nuovo responsabile di Urologia e Andrologia ricostruttiva

Omid Sedigh, per diversi anni responsabile della Struttura di Trapianti renali in Urologia della Clinica universitaria della Città della salute e della scienza di Torino, è stato nominato nuovo responsabile di Urologia e Andrologia ricostruttiva dell’ospedale Humanitas Gradenigo. Scelta volta a mantenere uno status considerevole di una vera e propria eccellenza del settore, attraverso l’esperienza di un professionista che ha lavorato come docente in diversi atenei, senza mai abbandonare il capoluogo torinese, dove Sedigh si è laureato e vive da 35 anni. “Lavoreremo per dare continuità all’attività di Urologia dell’ospedale e arricchirla con nuove possibilità di diagnosi e cura per i nostri pazienti” – spiega il nuovo responsabile – “A tutto questo aggiungeremo l’attività di Andrologia chirurgica per il trattamento ad alta professionalità della disfunzione erettile e dei pazienti operati di tumore, dell’incontinenza urinaria e di altre patologie legate all’apparato genitale maschile”.