Proseguono i lavori in notturna sulla Sp 1 “della Valli di Lanzo” a Ceres, in frazione Voragno. In questo punto la carreggiata stradale si riduce a soli 4 metri, perciò è stato approvato ed affidato un intervento di allargamento sede stradale, con acquisizione e demolizione di fabbricati esistenti. Per effettuare la demolizione dei fabbricati, è stata prevista la sospensione notturna della circolazione, per tutti i veicoli, ad eccezione delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza, tra il km 42+500 e il km 43+200 dalle ore 21 alle ore 5 fino al 23 ottobre 2021.

Nella prima nottata di lavori, che sono stati affidati alla ditta Martinengo srl di Ala di Stura su incarico dell’Unione Montana Valli di Lanzo Ceronda e Casternone (l’intervento è stato reso possibile grazie a una convenzione siglata tra la Città metropolitana di Torino e l’Unione montana) è stato demolito il tetto e l’orditura dell’edificio da demolire. Questa notte si procederà intervenendo sui muri perimetrali e domani mettendo in sicurezza tutta l’area limitrofa.