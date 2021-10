Finisce l'era Purchia: da lunedì il Regio senza Sovrintendente

Trovare un nuovo Sovrintendente per il Teatro Regio. È questo uno delle prime sfide che attende Stefano Lo Russo come nuovo sindaco di Torino. Lunedì infatti lascerà l'incarico di commissario dell'ente lirico, dopo 13 mesi di lavoro, Rosanna Purchia.

Purchia: "Regio merita un posto in prima fila in Europa"

"Ho passato - ha commentato negli scorsi giorni Purchia, in occasione della presentazione della stagione d'opera e Balletto - un anno pieno di passione in un teatro che merita un posto in prima fila nel panorama europeo. Non ci siamo mai fermati un attimo e il pubblico ci ha seguito".

Schwaz prorogato fino a dicembre 2022

Purchia si è messa a disposizione di Lo Russo "per agevolare in ogni modo il passaggio di consegne" e ha annunciato di aver chiesto e ottenuto, in sinergia con l'assemblea dei soci, la proroga fino a dicembre 2022 del direttore artistico Sebastian Schwarz. Lascerà a marzo, invece, il direttore generale Guido Mulè, a cui pure era stato chiesto di rimanere in carica per tutto il prossimo anno.

Ipotesi Purchia come assessore alla Cultura

Spetterà al prossimo consiglio d'indirizzo, indicare il futuro sovrintendente. "Non posso esserlo io - ha chiarito il commissario uscente - me lo impedisce la legge Madia". E per Purchia potrebbe essere il nuovo assessore alla Cultura di Torino: in questi giorni il suo nome è circolato per questo incarico.

Nuovo Sovrintendente ad inizio 2022

Lo Russo, una volta nominato sindaco, assumerà la carica di nuovo Presidente del Consiglio d'indirizzo del Regio, come aveva fatto Chiara Appendino.