TV: questa sera a 'NotizieOggi Lineasera' si parla di Greenpass e astensionismo

Sesto atteso appuntamento in tv, questa sera, venerdì 22 Ottobre su ‘Canale Italia’ con ‘NotizieOggi Lineasera’, il seguitissimo talk-show ideato, scritto e condotto dal giornalista Vito Monaco, Direttore della Testata Giornalistica dell’emittente, che staziona stabilmente fra i video-tendenza su YouTube per l’efficacia dell’informazione inedita condivisa e apprezzata dall’ampio pubblico a casa.

Il programma, che sta costantemente registrando una felice crescita di ascolti, va in onda in diretta nazionale ogni venerdì sera dalle 20.00 alle 22.00 su ‘Canale Italia 83’, su Sky 937 la prima ora, al numero 913 la seconda, in streaming su Facebook e sul sito ufficiale www.canaleitalia.it.

Ospiti del salotto televisivo dello ‘Studio 12’, il più grande e moderno del Nord Italia dopo quelli di ‘Mediaset’ a Cologno Monzese saranno Giorgio Bracesco (Imprenditore), Angelo Piccinin (Imprenditore in quiescenza), Massimo Bolla (Presidente ‘AFIM – Associazione per i Finanziamenti d’Impresa’), Zainz (Regista e conduttore), Maurizio Scandurra (Giornalista, Saggista, opinionista a ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’ e a ‘Radio Radio’), Emanuele Petrocchi (Imprenditore edile).

Con loro anche il cantautore Giuseppe Povia, sempre in prima linea con la musica e con la mente nel cercare di arginare le derive fuori controllo poste in atto dalla pandemia da Covid-19.

La regia è di Giuliano Tristo, le foto di Federico Badoer.

Al centro della puntata ‘Italia: l’astensionismo delle destre’, tema di stringente attualità. Nel corso del programma il conduttore Vito Monaco approfondirà insieme ai suoi valenti ospiti tutte le strade possibili per cercare fare il punto su un Paese bisognoso di superare in tutti i sensi una volta per tutte la presunta e strumentale pandemia da Covid-19.

La copertina del programma dedicata all’argomento cardine della trasmissione è realizzata per ‘NotizieOggi Lineasera’ dal giornalista radiotelevisivo, opinionista e saggista cattolico Maurizio Scandurra con il montaggio creativo del filmmaker Ivan Bentivoglio per la rinomata casa di produzione cinematografica ‘Ivan Bentivoglio Films’: già fra i vincitori, con il cortometraggio ‘Sola’ scritto e diretto dall’omonimo fondatore, del ‘Supercortofilmfestival’ di Rocca Priora, in provincia di Roma, nonché titolare di una preziosa nomination al ‘Varese International Film Festival’ e al ‘Cinemagia Movie Awards’.

Appuntamento in diretta questa sera dalle ore 20.00 su ‘Canale Italia 83’.