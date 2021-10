Palloncini blu in piazza Castello: UIL rilancia la battaglia contro le morti sul lavoro

Palloncini blu in piazza Castello, per rilanciare i temi dell'occupazione e soprattutto la lotta contro le morti sul lavoro. Fa tappa a Torino il tour nazionale della UIL, un'iniziativa che vuole riavvicinare il sindacato alla gente, ma anche sottolineare le priorità di un momento così difficile. E confuso.



"Abbiamo portato a Torino questo tour che andrà in 27 piazze d'Italia, domani sarà ad Alessandria e poi in Lombardia e così via per incontrare le persone e presentare le nostre idee e i nostri servizi - dice Gianni Cortese, segretario torinese di UIL - e per rilanciare la campagna Zero Morti sul lavoro. È in corso una strage e questo non è degno di un Paese civile. Abbiamo già chiesto al Governo e al presidente Draghi una cabina di regia che coinvolga tutti i ministri, perché è un problema trasversale".