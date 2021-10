Passaggio di consegne da Appendino a Lo Russo: Ztl, Eurovision e Regio le sfide del nuovo sindaco

"È stata l'occasione - commentano coralmente - per fare il punto sui numerosi dossier aperti di cui la nostra Amministrazione dovrà occuparsi e per conoscere gli elementi relativi alla situazione dell'Ente. Un momento importante che consente la necessaria continuità amministrativa".

Tra le prime sfide che dovrà affrontare Lo Russo la revisione della Ztl, che Appendino aveva iniziato e mai portato a termine, così come i dehors gratuiti per aiutare il commercio nell' emergenza sanitaria. Sul tavolo del nuovo sindaco anche i dossier delle Atp Finals, in programma dal 14 al 21 novembre, e dell' Eurovision. Tra le priorità poi i fondi del Pnnr e il rinnovo dei CdA scaduti delle partecipate, a partire da quello di Gtt già scaduto da mesi: Lo Russo dovrà provvedere ad individuare il successore dell'AD Giovanni Foti, così come il nuovo Sovrintendente del Regio.

Appendino: "Auguri di buon lavoro"