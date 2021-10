Silvio Viale: "Bene Lo Russo su Tav, sulla Giunta saprà trovare l'equilibrio"

“Sulla Giunta Lo Russo saprà trovare il giusto equilibrio. Per il futuro invece sarà importante entrare nel grande circuito economico, industriale e produttivo europeo, altrimenti rischiamo di perdere quella parte manifatturiera che Torino ha sempre avuto, senza riuscire ad inserirci in alcun nuovo settore. Perciò la TAV è fondamentale: il fatto che la prima dichiarazione di Lo Russo sia stata quella di rientrare nell’Osservatorio lo giudico una buona partenza”. Lo ha detto Silvio Viale, neo Consigliere Comunale di Torino in un’intervista a RARA – Radio Associazione Radicale Aglietta.

“Sono consapevole di un senso di responsabilità molto forte. Rappresenterò i miei partiti Radicali Italiani e +Europa, con l’obiettivo di costruire quell’area più vasta intorno ad Azione e Italia Viva, per far crescere una voce pienamente liberale e riformatrice nel senso progressista del termine”.