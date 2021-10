Fuga di gas in via Mercadante, Vigili del fuoco al lavoro da stamattina

Dalle ore 8 di stamattina, sabato 23 ottobre, i Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Mercadante angolo via Perosi per una fuga di gas lungo la strada.

La perdita, essendo all'aperto, viene dispersa nell'atmosfera, per cui non è stato necessario allontanare persone dalle abitazioni vicine.

Sul posto la squadra "Stura61", il nucleo NBCR, i tecnici della società energetica e la Polizia municipale. Operazioni di scavo e ripristino tubazione in corso.