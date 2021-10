Si finge parente emigrato per truffare anziano, ma viene scoperto e arrestato

Si è finto il figlio di un parente emigrato settant'anni fa in America del Sud per truffare un 83enne, ma il figlio dell'anziano non ci casca e lo fa arrestare dalla polizia. E' accaduto nel quartiere San Paolo.

In manette è finito, con l'accusa di truffa aggravata, un sessantenne residente in Francia, con precedenti di polizia specifici per truffa. Nella stanza d'albergo in cui dormiva, a Torino, gli investigatori hanno rinvenuto diversi taccuini, nascosti fra gli indumenti, con nomi, cognomi, numeri di telefono e indirizzi di possibili vittime delle quali, tramite specifici siti internet, aveva recuperato dati sensibili, come nomi e date di nascita di familiari.