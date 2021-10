Il Partito Gay denuncia l'aggressione di un suo attivista: "In città manca un piano sulla sicurezza"

"Stefano Ambrosini, candidato al Consiglio Comunale di Torino alle recenti elezioni amministrative, giovedì a è stato vittima di una aggressione da parte di due uomini incappucciati, nel quartiere Campidoglio: è stato preso a schiaffi e derubato. Le percosse che ha subito gli hanno fatto cadere a terra i volantini del Partito Gay -LGBT+, e quando gli aggressori li hanno visti lo hanno anche deriso in modo omofobo e alcuni ragazzi che stavano passando di lì lo hanno lasciato solo a terra sul marciapiede" è questa la denuncia di Fabrizio Marrazzo, Portavoce Nazionale Partito Gay per i diritti LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

"Questo è solo l’ennesimo caso di violenza ed indifferenza che in grandi città che non sono per nulla sicure e non tutelano per niente le persone, comprese quelle LGBT+", ha aggiunto Marrazzo. "#IOSTOCONSTEFANO è hastag che abbiamo deciso di lanciare in segno di solidarietà a Stefano, nostro candidato al Consiglio Comunale alle ultime elezioni"

Marrazzo, insieme a Davide Betti Balducci, Referente Partito Gay- LGBT+ Piemonte, ha sottolineato: "Torino, come altre grandi città italiane, manca totalmente di un piano sulla sicurezza che prevede, come avviene all'estero ad esempio telecamere diffuse sul territorio, monitorate da sale operative che consentono un pronto intervento delle forze dell'ordine. Inoltre, poi la totale indifferenza dei passanti mostrano lo scarso senso civico misto ad omofobia presente anche in città che si definiscono progressiste".

Di qui l'invito fatto al neo sindaco di Torino: "Come partito chiediamo un incontro al Sindaco Lorusso ed alla Ministra Lamorgese al fine di richiedere azioni concrete di contrasto alla violenza e alla omotransfobia".