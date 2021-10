Le denuncia di Salizzoni: "Il treno Ivrea-Torino sempre sovraffollato, è il posto giusto per prendere il Covid"

La denuncia è di quelle forti: "Questa mattina ho preso il treno delle 7.42 insieme ai pendolari, per comprenderne i problemi. Se uno vuole avere una precisa definizione di “sovraffollamento”, basta che salga sull'Ivrea-Torino, il posto giusto per prendere il Covid": così Mauro Salizzoni, vicepresidente del Consiglio regionale, protagonista di un viaggio assieme ad Alberto Avetta del Pd.

"Su questo treno è difficile salire (altro che rispettare le distanze), perché arriva da Aosta normalmente già pieno. Prima della pandemia, per questo, c'era un cambio ad Ivrea e si saliva su di un treno più grosso. Oggi invece si preferisce mettere un bus aggiuntivo che parte solo nei giorni di affollamento, da un piazzale invisibile dal parcheggio, che impiega 20 minuti in più per arrivare a Torino e quindi parte regolarmente vuoto", prosegue l'ex trapiantologo.

"Quanto ho visto questa mattina è inaccettabile dal punto di vista sanitario", è stato il durissimo affondo di Salizzoni. "Per fortuna i pendolari sono responsabili e adoperano tutti la mascherina, ma le condizioni in cui sono costretti a viaggiare costituiscono una fonte di pericolo". Di qui la richiesta: "Bisogna che la Regione Piemonte apra subito un tavolo di confronto con la Regione Valle d'Aosta per trovare una soluzione che garantisca ai nostri pendolari un servizio all'onore del mondo".

Mercoledì il Consiglio regionale che avrà all'ordine del giorno il report della commissione sul Covid potrebbe essere l'occasione giusta per affrontare il tema.